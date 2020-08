Tunisie : Des condamnations pour homosexualité confirmées

Click to expand Image Graffiti appelant à la liberté en Tunisie, inscrit en arabe et en anglais sur un mur du bureau du Premier ministre à Tunis lors de la « révolution de jasmin ». Photo prise le 22 janvier 2011. © 2011 Reuters/Finbarr O'Reilly (Beyrouth) – Une Cour d’appel tunisienne a confirmé, le 28 juillet, un verdict de culpabilité à l’encontre de deux hommes accusés de sodomie, tout en réduisant leur peine à un an de prison, a déclaré Human Rights Watch aujourd’hui. Cette décision porte toutefois atteinte aux droits au respect de la vie privée et à la non-discrimination consacrés…