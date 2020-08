Inde : Les abus continuent au Jammu-et-Cachemire

(New York) - Les autorités indiennes continuent d'imposer des restrictions sévères et discriminatoires dans les zones à majorité musulmane du Jammu-et-Cachemire, un an après la révocation du statut constitutionnel de cet État le 5 août 2019, a déclaré Human Rights Watch aujourd'hui. Les conséquences de ces restrictions injustifiées aux droits à la liberté d'expression, à l'accès à l'information, aux soins de santé et à l'éducation ont été aggravées par la pandémie de Covid-19. Le 3 août, les autorités ont publié une ordonnance limitant davantage encore la circulation pendant deux jours afin d'empêcher…