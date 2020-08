Les regards sont tournés vers la convention du RPG ARC EN CIEL

En Guinée les regards sont tournés vers la convention du RPG ARC EN CIEL. le parti du président Alpha Condé doit désigner son candidat en vue de la prochaine élection présidentielle prévue le 18 octobre prochain.. A cause de la pandémie du coronavirus qui a fait plus de 7 mille cas d'infections le dépistage est obligatoire pendant les deux jours de convention du parti.