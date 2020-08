Des travaux sur un pont paralysent la tentaculaire mégalopole de Lagos

Des travaux sur un pont paralysent la tentaculaire mégalopole de Lagos

Les embouteillages monstres de Lagos, mégalopole économique du Nigeria, n'ont rien de nouveau. Mais avec la fermeture partielle du pont principal de la ville, y circuler est devenu un véritable enfer pour ses 20 millions d'habitants. Le Third Mainland Bridge, deuxième plus grand pont d'Afrique, relie le continent où vit la majorité de la population et "les îles", son coeur économique.