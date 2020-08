VOA60 Afrique du 5 août 2020

En Côte d'Ivoire, plus de 900.000 nouveaux électeurs se sont inscrits sur les listes électorales cette année, portant le nombre total d'électeurs inscrits à 7 millions et demi avant l'élection présidentielle d'octobre. Auparavant, la CEI avait estimé que cinq millions d'Ivoiriens n'étaient pas inscrits. En Afrique du sud, plus de 24.000 membres du personnel de santé ont été infectés par le Covid-19 depuis le début de la pandémie en mars et 181 en sont morts...