Cambodge : Appel à la libération d’un dirigeant syndical

Click to expand Image Le dirigeant syndical cambodgien Rong Chhun s’exprime à Phnom Penh lors d’une manifestation visant à défendre les droits de travailleurs licenciés dans le contexte de la pandémie de Covid-19, le 24 juillet 2020. © 2020 Radio Free Asia (Bangkok, le 4 août 2020) - Les autorités cambodgiennes devraient immédiatement libérer le dirigeant syndical et défenseur des droits humains Rong Chhun, et abandonner les accusations d'incitation à la haine portées contre lui, a déclaré Human Rights Watch aujourd'hui. Dans la soirée du 31 juillet, les autorités ont arrêté Rong Chhun,…