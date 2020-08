Un ancien lieutenant-colonel rwandais recherché pour avoir pris part au génocide

Munyarugarama est accusé d’avoir organisé et dirigé les massacres et viols de Tutsis en avril 1994 et d’avoir ordonné aux personnes sous son commandement, y compris des civils et des miliciens Interahamwe d’y prendre part. Sous ses ordres, des soldats du camp militaire de Gako auraient tué environ 800 civils entre les 7 et 15 avril 1994. Pour ces crimes et d’autres, le Tribunal pénal international pour le Rwanda, devenu le Mécanisme résiduel des tribunaux internationaux, a inculpé...