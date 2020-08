États-Unis. Un nouveau rapport expose les violations des droits des manifestant·e·s Black Lives Matter commises par les forces de l’ordre et fait état de violences et d’une force excessive de la part de la police

Ce mardi 4 août, Amnesty International États-Unis publie un rapport faisant état de violations graves et généralisées des droits humains commises par des policiers contre des manifestant·e·s, des soignant·e·s, des journalistes et des observateurs·trices qui se sont rassemblés pour dénoncer les homicides illégaux de personnes noires par la police et pour réclamer une réforme structurelle, pendant les mois de mai et juin 2020. Intitulé The World is Watching: Mass Violations by US Police of Black Lives Matter Protesters’ Rights, ce rapport s’appuie sur la carte interactive créée par Amnesty International…

