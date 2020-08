Des Camerounais critiquent l’armée sur la gestion de la guerre contre Boko Haram

De plus en plus de Camerounais s’interrogent et même critiquent le gouvernement et l’armée sur la gestion de la guerre contre Boko Haram dans le Nord du pays. Dimanche, 18 personnes ont été tuées et six autre blessées après une attaque dans un camp de personnes déplacées. L'armée rejette les critiques mais admet que le groupe djihadiste a augmenté ses attaques. Un reportage de Moki Edwin Kindzeka à Yaoundé.