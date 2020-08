Une initiative citoyenne togolaise recycle les masques anti-coronavirus

On reste au Togo où depuis le 9 juin, l’état a rendu obligatoire le port systématique du masque dans les espaces publics. Seulement voilà, les grandes agglomérations se retrouvent avec un nouveau problème sur les bras : Les masques usés qui jonchent les rues et les caniveaux à ciel ouvert. Le mouvement citoyen “EcoJogging” propose une solution : courir en ramassant ces déchets. Son président Félix Tagba nous en dit plus sur cette initiative originale. Il est au micro de Thierry Kaoré