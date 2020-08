Les demi-finales de la ligue des champions CAF se joueront en aller/retour

Alors que la Ligue des champions d'Afrique devait s'achever, en raison du coronavirus, par un "Final four" au Cameroun, les demi-finales se joueront finalement au traditionnel format aller/retour les 25 et 26 septembre et 2 et 3 octobre, a annoncé la Confédération africaine de football.