Un consortium camerounais s'attaque au dépistage de l’hépatite virale

Le pays est l'un des plus touchés en Afrique et dans monde, avec une prévalence de plus de 10% pour l’hépatite B et 12% pour l’hépatite C. Un mois de sensibilisation nationale contre les hépatites virales est en cours et les autorités sanitaires mettent un accent particulier sur la transmission des hépatites de la mère à l’enfant.