Mauritanie : Le président devrait mener des réformes législatives

Click to expand Image Le président mauritanien Mohamed Ould Ghazouani. © 2020 Régis Duvignau/AFP via Getty Images À l’occasion du premier anniversaire du début de son mandat, le 1er août, le président mauritanien Mohamed Ould Ghezouani devrait lancer un processus de réforme des lois répressives qui musèlent la liberté d’expression et agir de manière décisive pour faire progresser les droits des femmes, a déclaré Human Rights Watch aujourd’hui. Au cours des 12 premiers mois de son gouvernement, le président Ghezouani n’a réalisé que de modestes progrès dans ces domaines. En juin, le Parlement…