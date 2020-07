Washington Forum: l'impact économique du coronavirus en Afrique

Washington Forum : 30 minutes d'actualité africaine, américaine et internationale. Des experts répondent à vos questions en direct, via des Live Remote, Skype, et par téléphone de Dakar à Johannesburg, en passant par le Caire, New York, Paris et Londres. Chaque jeudi à T.U. 1900-1930.