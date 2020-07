Biélorussie : Répression contre des activistes politiques et des journalistes

(Berlin, le 30 juillet 2020) - La police en Biélorussie a arrêté arbitrairement des journalistes, des blogueurs et des activistes politiques à l’approche de l'élection présidentielle du 9 août, a déclaré Human Rights Watch aujourd'hui. En outre, les autorités ont porté plainte contre deux personnes qui souhaitent se porter candidats. Ces arrestations suscitent des inquiétudes en tant qu’éventuelle tentative d’ingérence dans l’élection, et en tant que violations des droits à la liberté d'expression, la liberté des médias et la liberté de réunion. Dans certains cas, les arrestations semblaient avoir…