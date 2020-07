Italie : Le Covid-19 exacerbe les obstacles à l’accès à un avortement légal

Click to expand Image Des bannières suspendues et déposées sur le sol par des activistes en faveur du droit à l’avortement, lors d’un sit-in tenu devant le ministère de la Santé à Rome le 2 juillet 2020. Les participant.e.s au sit-in, organisé par le Réseau italien pour la contraception et l'avortement, appelaient à faciliter l’accès aux moyens de contraception et aux procédures d’IVG. © 2020 Matteo Nardone/Pacific Press/LightRocket via Getty Images (Londres) – Du fait de l’inaction du gouvernement, les femmes et les filles en Italie se heurtent à des obstacles qui n’ont pas lieu d’être…