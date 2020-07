France : Campement de mineurs non accompagnés à Paris

Campement de mineurs non accompagnés, square Jules Ferry dans le 11ème arrondissement à Paris, juillet 2020. © 2020 Nicolas Guyonnet/MSF Communiqué signé par 94 personnes et organisations, dont Human Rights Watch Le 29 juin dernier, il y a un mois maintenant, une centaine de mineurs non accompagnés se sont installés sous des tentes au square Jules Ferry, près de République, afin de rendre visible leur situation de laissés pour compte par les conseils départementaux et l'Etat. Cinq associations - Les Midis du MIE, La TIMMY – Soutien aux Mineurs Exilés, Médecins Sans…