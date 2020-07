#FreeKhaled : création du comité de soutien international à Khaled Drareni

ActualitésDes consoeurs et confrères, personnalités des arts et des lettres et amis du journaliste Khaled Drareni, détenu en Algérie depuis le 29 mars, annoncent la création d’un comité de soutien international. Ce dernier s'est réuni pour la première fois le jeudi 23 juillet 2020, afin de déterminer les premières actions à mener. Malgré l’amplification de la mobilisation en Algérie, au Maghreb et dans le reste du monde et les multiples requêtes de la communauté internationale pour obtenir sa remise en liberté, le journalis