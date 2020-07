Serbie. Les mesures visant des journalistes et des ONG constituent de flagrantes manœuvres d’intimidation

Réagissant aux informations signalant que le ministère serbe des Finances a ouvert une enquête pour financement du terrorisme et blanchiment d’argent visant plusieurs journalistes et de nombreuses organisations non gouvernementales (ONG) travaillant dans le domaine des droits humains et de la transparence, Nils Muiznieks, directeur pour l’Europe à Amnesty International, a déclaré :