L’engouement des lutteurs sénégalais pour le MMA

On reste dans l’univers du sport. On vous parle à présent d’un phénomène récent : l’engouement des lutteurs sénégalais pour le MMA…Entendez les arts martiaux mixtes. Ils sont de plus en plus nombreux à lorgner sur cette nouvelle discipline née aux Etats-Unis. Grâce à ce sport, les lutteurs espèrent acquérir une notoriété au-delà des frontières du Sénégal. A Dakar, notre correspondante Allison Lékogo Fernandes a rencontré deux étoiles montantes de la lutte qui se tournent désormais vers...