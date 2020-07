Syrie : Violences sexuelles contre des hommes gays et des femmes transgenres

Click to expand Image © 2020 Brian Stauffer pour Human Rights Watch (Beyrouth) – Dans le cadre du conflit syrien, des acteurs étatiques et non étatiques syriens ont perpétré des violences sexuelles contre des hommes, des garçons, des femmes transgenres et des personnes non binaires, avec de graves séquelles pour leur santé physique et mentale, exacerbées par l’insuffisance des services de soutien au Liban, a déclaré Human Rights Watch dans un rapport rendu public aujourd’hui. Ce rapport de 77 pages, intitulé « ‘They Treated Us in Monstrous Ways’: Sexual Violence Against Men, Boys, and…