Algérie : RSF appelle à la libération immédiate de Moncef Aït Kaci et Ramdane Rahmouni

ActualitésReporters sans frontières (RSF) appelle à la libération immédiate et sans condition du journaliste et collaborateur de FRANCE 24 en Algérie Moncef Aït Kaci et du caméraman Ramdane Rahmouni placés en détention provisoire ce 28 juillet 2020.