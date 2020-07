Coronavirus: état des lieux dans le monde

La pandémie de coronavirus -qui a fait plus de 650.000 morts sur plus de 16 million de cas- continue de se répandre dans le monde. Avec 4,230 millions de cas et près de 150.000 morts, les Etats-Unis restent le pays le plus touché. La Chine a fait état lundi de 61 nouveaux malades en 24 heures.