Pour Henri Konan Bédié, l'âge est "un atout"

En Côte d’Ivoire, le champ politique est en ébullition a trois mois de la présidentielle. Alors qu’au sein du RHDP au pouvoir, de plus en plus de voix s’élèvent pour réclamer la candidature du président Alassane Ouattara, son ex-allié et ancien chef de l’Etat Henri Konan Bédié veut lui succéder.