Bangladesh : accusé de “diffamer l’islam”, un blogueur est menacé de mort

ActualitésPour avoir pris position contre le gouvernement, le blogueur bangladais Asaduzzaman Noor fait l’objet d’une énième campagne de haine alimentée en haut lieu. Reporters sans frontières (RSF) dénonce les actes d’intimidation des autorités envers sa famille et demande l’abandon des charges qui pèsent contre lui.Cela fait plus de six ans que le blogueur Asaduzzaman Noor se cache pour tenter d’échapper aux groupes fondamentalistes qui le menacent.