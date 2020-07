COVID-19: l’économie américaine est à bout de souffle

On l’évoquait un peu plus haut, Le Covid 19 fait rage aux États-Unis. L’économie du pays est à bout de souffle. Plusieurs entreprises sont au bord de la banqueroute. Dans le Wisconsin, une papeterie créée il y a un peu plus d’un siècle, pourrait mettre la clé sous les paillassons. La situation est telle qu’elle pourrait avoir des conséquences sur l’issue des élections de Novembre. Je vous propose ce reportage réalisé le Wisconsin, un des états qui font partie de ce qu’on appelle ici « the...