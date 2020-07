Cameroun : Des civils tués dans les régions anglophones

Click to expand Image Deux notes déposées par des séparatistes armés à des domiciles de la ville de Mamfe, dans la région du Sud-Ouest du Cameroun, en juillet. Ces notes demandent aux habitants de verser 15 000 XAF [26 dollars US] aux Dragons rouges (« Red Dragons »), un groupe séparatiste armé, pour l’achat d’armes et de munitions. © 2020 Privé (Nairobi) - Depuis le mois de mai, les forces armées camerounaises ont attaqué un établissement de santé dans la région du Nord-Ouest, et arrêté arbitrairement sept membres du personnel d’un autre centre de santé dans le Sud-Ouest, tandis que…