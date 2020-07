Yémen : un journaliste emprisonné par le gouvernement légitime en grève de la faim

ActualitésUn journaliste basé en zone contrôlée par le gouvernement dit légitime, détenu sans charge ni jugement depuis bientôt deux mois et en grève de la faim, a été transféré à l’hôpital. Reporters sans frontières (RSF) demande sa libération immédiate et sans condition.Son épouse et ses enfants sont sans nouvelles de lui.