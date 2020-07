Bahreïn : Empêcher l’exécution de deux hommes injustement condamnés

Click to expand Image Mohamed Ramadan (à gauche, regardant son jeune fils) et Hussein Ali Moosa (à droite). © Bahrain Institute for Rights and Democracy (BIRD) (Beyrouth, le 23 juillet 2020) - Le roi Hamad ben Issa al-Khalifa de Bahreïn devrait commuer les condamnations à mort prononcées contre Mohamed Ramadan et Hussein Ali Moosa, ont plaidé 16 organisations bahreïniennes et internationales de défense des droits humains dans une lettre conjointe adressée au roi. Les deux hommes n'ont pas bénéficié d'un procès équitable, et leurs allégations de torture n'ont pas fait l'objet d'une enquête…