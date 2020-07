Des enfants non accompagnés dorment dehors à Paris

Click to expand Image Campement de mineurs non accompagnés, square Jules Ferry dans le 11ème arrondissement à Paris, juillet 2020. © 2020 Nicolas Guyonnet/MSF Depuis le 30 juin, des enfants migrants non-accompagnés campent en plein Paris, dans l’impasse en attendant qu’un juge se prononce sur leur sort. Des associations d’aide, dont Médecins Sans Frontières et Utopia 56, ont dû se résoudre à installer un camp de tentes dans un square parisien pour abriter une centaine d’enfants à la rue. Pour bénéficier des services de la protection de l’enfance, ces enfants doivent être formellement…