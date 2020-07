Colombie. La décision d’éradiquer de force des cultures illicites risque de causer des violations des droits humains

La décision du ministère de la Défense nationale concernant le lancement d’opérations de pulvérisation de plantations de coca dans certaines régions de Colombie pourrait causer des violations des droits humains dans les communautés paysannes qui dépendent de cette culture pour leur subsistance, a déclaré Amnesty International le 22 juillet. De plus, le lancement d’une opération d’éradication forcée de cultures risque d’aggraver les situations de conflit dans le pays, et les communautés rurales pourraient dès lors se retrouver dans une situation encore plus dangereuse, en particulier les dirigeant·e·s…