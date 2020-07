Négociations de la dernière chance à Bamako

Négociations de la dernière chance à Bamako

Au Mali, 5 chefs d'états notamment Alassane Dramane Ouattara, Nana Akufo-Addo, Macky Sall, Mahammadu Buhari et Mahammadou Issoufou sont venu a Bamako pour tenter de décrisper la situation politique tendue. A leur hôtel ils ont écouté tour à tour la majorité présidentielle, le Mouvement du 5 juin, l'imam Mahamoud Dicko et la société civile. En début de soirée, ils doivent faire la synthèse et propositions de sortie de crise.