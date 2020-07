Les cas de coronavirus ne cessent d'augmenter parmi les Américains

Aux Etats-Unis les cas de coronavirus ne cessent d'augmenter. Le président américain est au plus bas dans les sondages pour sa gestion de la pandémie. Donald Trump a donc repris mardi ses points de presse quotidiens sur le coronavirus et il a exprimé son soutien le plus ferme à ce jour pour le port du masque facial. Patsy Widakuswara correspondante à la Maison Blanche donne plus de précisions, le récit est de Lionel Gahima.