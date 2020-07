Combats entre rebelles du M23 et l'armée en RDC

Des combats ont opposé l'armée régulière et des rebelles du M23, un groupe armé qui n'avait pas fait parler de lui depuis 2017 dans l'est de la République démocratique du Congo, a-t-on appris mercredi auprès d'acteurs de la vie locale et d'experts.