Inde : un deuxième journaliste tué par balle dans l’Uttar Pradesh en un mois

ActualitésReporters sans frontières (RSF) exprime sa très vive indignation concernant la mort du reporter indien Vikram Joshi. L’organisation appelle les autorités régionales à tout mettre en œuvre pour que les responsables de ce meurtre atroce soient traduits en justice et pour renforcer la protection des journalistes.Il a d’abord été sauvagement attaqué, avant d’être la cible de tirs et d’être laissé pour mort par un groupe d’hommes devant ses filles de 5 et 11 ans, à quelques pas de leur domicile de Ghaziabad,