Le port du masque devient une affaire politique aux États-Unis

L'Organisation mondiale de la santé a signalé le 18 juillet dernier une augmentation record des cas mondiaux de coronavirus pour un deuxième jour consécutif - le total augmentant de près de 260000 en 24 heures. Les États-Unis signalent à eux seuls plus de 71 000 infections. Alors que la pandémie augmente et après des mois de travail à domicile, les Américains ont finalement atteint les longues et chaudes journées d'été pour voir leurs horizons de vacances s'assombrir, les...