Plus de 200.000 enfants camerounais n'ont pas reçu à temps les vaccinations de routine

Au Cameroun les autorités médicales affirment que plus de 200000 enfants n'ont pas reçu à temps les vaccina-tions de routine depuis mars, à cause du COVID-19. Les parents refusent d'amener leurs enfants à l'hôpital par peur d'être infectés par le virus qui affecte 17 000 per-sonnes et a fait près de 400 morts. Les médecins pré-viennent que sans les vaccinations, les enfants risquent d’attraper des maladies évitables comme la diphtérie, la rougeole et le tétanos. Moki...