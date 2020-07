Plan de relance en Europe: l'analyse de l’économiste Demba Moussa Dembélé

Apres de longues et difficiles négociations, les dirigeants de l’Union européenne ont conclu ce mardi un accord sur un plan de relance. Quelque 750 milliards d'euros seront mobilisés pour aider 27 pays Européens à redynamiser leurs économies post-Covid. En Afrique, où les économies des pays connaissent une contraction à cause de la pan-démie, on note une absence de réponse coordonnée. Pour une analyse, Abdourahmane Dia a joint à Dakar l’économiste Demba Moussa Dembélé