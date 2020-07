Des vedettes soutiennent la vision de HRW pour le monde post-Covid

(New York, le 20 juillet 2020) - Human Rights Watch organise un événement virtuel spécial qui se tiendra le 23 juillet, afin d’exposer sa vision d'un meilleur monde dans la période post-Covid, fondé sur un plus grand respect des droits humains de toutes et de tous. Ce programme de 45 minutes, intitulé « The Future We Build Together » (« L'avenir que nous construisons ensemble »), sera accessible gratuitement. Parmi les artistes ayant confirmé leur participation figurent la chanteuse Annie Lennox, le violoncelliste Sheku Kanneh-Mason et l’acteur Brandon Victor Dixon, l’une des vedettes du spectacle…