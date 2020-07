Somalie. Dans le contexte de la pandémie de COVID-19, des personnes déplacées survivent «par la grâce de Dieu»

En Somalie, les combats incessants, les sécheresses et les inondations récurrentes et la pire infestation de criquets jamais vue en plus de 25 ans obligent encore davantage de personnes à quitter leur domicile, d’où un grave surpeuplement et un risque croissant de propagation du COVID-19 parmi les personnes déplacées, a déclaré Amnesty International le 21 juillet 2020.