Japon : Des enfants maltraités lors de la quête de médailles olympiques

(Tokyo) – Au Japon, des enfants athlètes subissent des violences physiques, sexuelles et verbales lors de leurs entraînements, a déclaré Human Rights Watch dans un nouveau rapport publié aujourd’hui, qui décrit les dépressions, les suicides, les handicaps physiques et les traumatismes durables qui résultent de ces abus. Le Japon accueillera les Jeux olympiques et paralympiques de Tokyo, qui s’ouvriront le 23 juillet 2021. Le rapport de 67 pages, intitulé « ‘I Was Hit So Many Times I Can’t Count’: Abuse of Child Athletes in Japan » (« ‘On m’a frappé tant de fois que je ne peux plus compter’ : Abus…