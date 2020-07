La pandémie de Covid-19 continue de progresser dans le monde

La pandémie de Covid-19 continue de progresser dans le monde. Les Etats-Unis, pays le plus touché, ont enregistré plus de 3,5 millions de cas d'infections et plus de 138,000 morts. Plusieurs villes, dont New York, Los Angeles et Houston prévoient une rentrée scolaire partielle ou en ligne.