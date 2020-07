La société civile guinéenne demande la libération de deux militants arrêtés en avril et en mai

La Guinée est le théâtre depuis plusieurs d’une contestation contre un projet prêté au président Condé pour briguer un troisième mandat. Les défenseurs des droits humains dénoncent le harcèlement judiciaire, les arrestations et les détentions arbitraires d’opposants. Amnesty International et Tournons la Page aujourd’hui demandent la libération immédiate de deux militants arrêtés en avril et en mai dernier. Claire Morin-Gibourg a joint la chargée de campagne sur l’Afrique de l’Ouest à Amnesty...