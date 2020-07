Les caméras-piétons ne suffiront pas à mettre fin aux pratiques policières discriminatoires en France

Click to expand Image Des policiers effectuent un contrôle pendant le confinement dû au Covid-19 à Nice, France, le 8 avril 2020. © 2020 Eric Gaillard/Reuters Interrogé sur les contrôles au faciès lors de son interview télévisée du 14 juillet, le président français Emmanuel Macron a dit vouloir généraliser le port des caméras-piétons par les policiers d’ici la fin de son mandat en 2022 pour « retracer la vérité des faits (…) et rétablir la confiance entre la population et la police ». Que le président français veuille s’attaquer aux contrôles d’identité discriminatoires est positif.…