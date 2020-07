Israël/Territoires palestiniens occupés. Un membre du personnel d’Amnesty va parler devant le Conseil des droits de l'homme de l’ONU de l’interdiction de voyager à laquelle il a été soumis à titre punitif

Dans le cadre d’une campagne internationale en cours, Laith Abu Zeyad, chargé de campagne à Amnesty International sur Israël et les territoires palestiniens occupés – il est palestinien et vit en Cisjordanie occupée – va parler demain au Conseil des droits de l'homme de l’ONU de l’interdiction de voyager à laquelle le soumettent les autorités israéliennes depuis octobre 2019 pour des « raisons de sécurité » non révélées.