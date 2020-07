Iran. Deux Kurdes exécutés alors que la peine de mort est de plus en plus utilisée comme instrument de répression

En Iran, force est de constater que le recours à la peine de mort est en forte hausse contre des manifestant·e·s, des dissident·e·s et des membres de groupes minoritaires, a déclaré Amnesty International le 15 juillet 2020, à la suite de l’exécution le 13 juillet de deux Kurdes à la prison d’Orumiyeh, dans la province de l’Azerbaïdjan occidental. Diaku Rasoulzadeh et Saber Sheikh Abdollah avaient été déclarés coupables et condamnés à mort en 2015, uniquement sur la base d’« aveux » entachés par la torture et au mépris des preuves criantes attestant de leur innocence.