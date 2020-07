Bélarus : RSF dénonce l’escalade de la répression après l’interpellation de 16 journalistes

ActualitésPlus de 250 personnes ont été arrêtées lors de manifestations en soutien à des opposants au président Loukachenko dans la soirée des 14 et 15 juillet, dont au moins 16 journalistes. Reporters sans frontières (RSF) condamne cette nouvelle vague de répression et appelle le gouvernement à y mettre fin.Au moins 16 journalistes ont été interpellés les 14 et 15 juillet alors qu’ils couvraient des manifestations spontanées dans plusieurs villes du Bélarus en soutien à deux opposants au président Ale