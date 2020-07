Les médecins camerounais se battent sur deux front: COVID-19 et choléra

Au Cameroun, les médecins se battent sur deux fronts. Une épidémie de choléra touche plus de 400 personnes et a fait 56 morts alors que la maladie à COVID-19 a fait plus de 15 mille contaminations et quelque 360 décès. Ces deux maladies contagieuses mettent en évidence le manque d'assainissement et d'eau potable dans certaines régions. De Yaounde, Moki Edwin Kindzeka fait le point, le récit de Lionel Gahima .