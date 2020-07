Ce que pensent les Tchadiens du gouvernement remanié

Au Tchad, le président Idriss Déby Itno remanie son gouvernement, à neuf mois du scrutin présidentiel. Le nouveau cabinet compte maintenant 35 membres contre 31 précédemment et accueille plusieurs jeunes, des femmes et un peu plus de représentants de petits mouvements alliés au parti au pouvoir. Nombre de ministères-clés ne changent toutefois pas de mains.