Burundi : Faire des droits une priorité

Cérémonie d'investiture du président Évariste Ndayishimiye à Gitega, au Burundi, le 18 juin 2020. Ndayishimiye a pris le pouvoir deux mois plus tôt qu'initialement prévu, suite au décès soudain de son prédécesseur, Pierre Nkurunziza. © 2020 Berthier Mugiraneza/AP Photo (Nairobi, 15 juillet 2020) – Le nouveau président du Burundi, Évariste Ndayishimiye, devrait faire de la protection et de la promotion des droits humains une priorité pendant sa présidence, a déclaré Human Rights Watch dans une lettre au président rendue publique aujourd'hui. La nouvelle administration…